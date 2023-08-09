09.08.2023 11:33 Рита Парфенова

Без прав та з алкоголем у крові: харківські патрульні розповіли про пияк за кермом

За минулу добу патрульні виявили 26 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Зокрема, сьогодні вночі, на вулиці Луї Пастера патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення комендантської години. Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння.



Під час перевірки за наявними базами даних інспектори також встановили, що чоловік судом позбавлений права керування транспортними засобами.



На кермувальника поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1240 повідомлень про правопорушення та події.