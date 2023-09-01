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01.09.2023  15:49   Дмитро Колонєй

В Україні подорожчали чотири важливі продукти

Вартість деяких продуктів наприкінці літа зросла.


В Україні подорожчали чотири важливі продукти
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посланням на Аgroreview, супермаркети змінили цінники на соняшникову олію, молоко, хлібобулочні вироби. Ціни поповзли догори.  
 

Соняшникова олія

 
  • Олія “Олейна” рафінована коштує 62,27 грн за 850 мл, тоді як місяць тому цінник на продукт був 57,75 грн.
  • Рослинна олія “Щедрий Дар” зросла в ціні з 60,62 до 62 грн за 850 мл. 
 

Молоко

Молочна продукція дорожчає з кожним місяцем.
  • Вартість молока “Яготинське” 2,6% зросла до 41,34 грн за 900 мл. Найнижча ціна - 39,73 грн.
 
 

Хліб

Пшеничний хліб за місяць не змінився в ціні, житній та батон трохи подорожчали.
  • Зокрема, хліб житній Український Столичний коштуватиме в середньому 32,70 грн за 950 р. Минулого місяця цей же хліб коштував 30,90 грн за буханець.
  • Ціна на батон відрізняється залежно від виробника. Батон “Румянець” нарізний продається по 21,80 грн за 450 г, батон “Дніпровський пшеничний” – 12,40 грн за 500 г, а батон Київський нарізний – 25,72 грн за 500 г.
 
Источник:   Аgroreview
 Тэги:  ціни, молоко, хліб, олія
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