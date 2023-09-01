В Україні подорожчали чотири важливі продукти

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Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.

Прогноз погоди у Харкові на 1 вересня Протягом усього дня від ранку до вечора небо над Харковом буде прикрите хмарами. Опадів не передбачається.