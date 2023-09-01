01.09.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники перевіряють безпеку експлуатації насосного та електрообладнання

Фахівці служби охорони праці КП «Харківводоканал» проводять планову перевірку виконання робіт та дотримання заходів безпеки при експлуатації насосного та електрообладнання на об'єктах управління артезіанського водопроводу та насосних станцій, передає РЕДПОСТ .

Як повідомила сьогодні, 1 вересня, начальник відділу охорони праці Ольга Єрьоміна, в основі всіх перевірок, які проводить відділ, стоїть завдання правильно організувати роботу з охорони праці, забезпечити безпечні та здорові умови праці на кожному робочому місці.

«Більшість свого життя всі ми проводимо на роботі, а деякі наші співробітники навіть у святкові та вихідні дні продовжують виконувати свої обов’язки. Робота із забезпечення міста водою та відведенням стоків, а отже – створення нормальних комфортних умов для харків'ян, не припиняється ні на секунду в цілодобовому режимі.

Саме тому намагаємося суворо дотримуватися та контролювати питання щодо охорони праці та здоров'я всіх співробітників підприємства», - зазначила Ольга Єрьоміна.

За її словами, у колективі підприємства працюють робітники різних спеціальностей. Багато видів робіт належать до категорії небезпечних. Крім основних підрозділів, пов'язаних з підготовкою питної води та очищенням стічних вод, підприємство має низку великих допоміжних цехів, таких як автотранспортний, ремонтно-будівельний та інші. І заходи щодо покращення умов праці та підвищення його безпеки, що проводяться у підрозділах, спрямовані – запобігти виробничому травматизму.