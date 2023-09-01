01.09.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі тимчасово зміниться рух через мостову переправу

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на тимчасовій мостовій переправі через річку Сіверський Донець по вулиці Суходольській (поряд зруйнованого мосту) тимчасово зупиниться рух автомобільного транспорту на ділянці дороги від перехрестя вулиць Суходольської та Європейської до перехрестя вулиць Пам’яті та Харківської.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що заходи триватимуть з 06:00 03 вересня до 23:00 05 вересня.

Легкові транспортні засоби та вантажні транспортні засоби вагою до 10 тонн будуть направлятися через вулицю Стадіонну на тимчасову мостову переправу з виїздом на вулицю Пам’яті та вулицю Харківську.

Транспортні засоби вагою більше 10 тонн, що рухаються по автомобільній дорозі державного значення М-03 в напрямку міста Слов’янська, будуть перенаправлятися в об’їзд по маршруту: село Оскіл - село Яцьке - село Олександрівка - село Студенок з подальшим виїздом на автомобільну дорогу державного значення М-03.

Транспортні засоби вагою більше 10 тонн, що рухаються по автомобільній дорозі державного значення М-03 в напрямку міста Харкова, будуть перенаправлятися в об’їзд по маршруту: автодорога Р-79 з виїздом на автодорогу Р-51 в напрямку міста Харкова.

Ізюмське районне управління поліції просить водіїв врахувати тимчасові зміни та, по можливості, знизити інтенсивність руху автомобільного транспорту, обираючи інші маршрути пересування.