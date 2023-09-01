01.09.2023 16:33 Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують та судутимуть заочно очільника окупаційної поліції

Мешканець Харківщини перейшов на бік ворога та пограбував мирну жительку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 27 липня 2022 року, у м. Куп‘янськ, «начальник окупаційної поліції» та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої мешканки. Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser».

Слідству відомо, що автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів.

Нині обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Довідково: матеріали щодо двох російських військових виділені в окреме кримінальне провадження. Слідство триває.

Раніше за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури обвинуваченому також було повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.