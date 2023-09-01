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01.09.2023  16:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують та судутимуть заочно очільника окупаційної поліції

Мешканець Харківщини перейшов на бік ворога та пограбував мирну жительку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 27 липня 2022 року, у м. Куп‘янськ, «начальник окупаційної поліції» та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої мешканки. Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser». 
 
Слідству відомо, що автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів. 
 
 
Нині обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Довідково: матеріали щодо двох російських військових виділені в окреме кримінальне провадження. Слідство триває.
 
Раніше за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури обвинуваченому також було повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, пограбування, харків, зрада
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