Золотой браслет: достоинства украшений и критерии выбора

Браслеты из золота любимы не только мужчинами, но и женщинами. Такое украшение подходит и юным особам, и дамам в возрасте. Почему стоит выбрать этот аксессуар? Где можно заказать достойный золотой браслет по приятной цене и с доставкой?
Хороший браслет золотой является идеальным дополнением образа любого стиля. Это изделие помогает подчеркнуть свою красоту, изящество запястья и продемонстрировать окружающим свой безупречный вкус. К другим преимуществам золотых браслетов относят следующие:
Браслеты из золота имеют кольцеобразную форму. Все модели делятся на две группы: разомкнутые или сомкнутые. Первые не имеют застёжки, обычно плотно прилегают к запястью, а вторые — оснащены застёжкой, могут свободно располагаться на руке.
Браслет из золота подобрать несложно. Главное – принять во внимание информацию, которая написана ниже.
Начать выбор лучше с внешнего вида ювелирного украшения. Максимально надёжная застёжка, простая форма, лаконичный дизайн — этим критериям должно отвечать изделие, которое вы будете носить ежедневно. Заметный или сложный внешний вид — таким должен быть золотой браслет для важного мероприятия или для вечернего выхода. Дополнить такое украшение можно подходящими по стилю и размерам серьгами или кольцами.
Немалое значение имеет размер изделия. От 1 до 3 сантиметров — оптимальное расстояние между рукой и украшением. Важно, чтобы такой аксессуар не впивался в кожу и сильно не болтался. Чтобы не ошибиться с размером, необходимо измерить запястье и к полученному значению прибавить 1-3 сантиметра. Если модель имеет тяжёлые вставки, то лучше, если она будет прилегать к кисти плотнее. Покупая браслет из золота для кого-то, стоит отдать предпочтение варианту со звеньями. При необходимости ювелир легко уменьшит размер.
Есть ещё несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при выборе золотого браслета.
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