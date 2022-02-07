07.02.2022 09:16

Золотой браслет: достоинства украшений и критерии выбора

Браслеты из золота любимы не только мужчинами, но и женщинами. Такое украшение подходит и юным особам, и дамам в возрасте. Почему стоит выбрать этот аксессуар? Где можно заказать достойный золотой браслет по приятной цене и с доставкой?

Преимущества стильных золотых браслетов

Хороший браслет золотой является идеальным дополнением образа любого стиля. Это изделие помогает подчеркнуть свою красоту, изящество запястья и продемонстрировать окружающим свой безупречный вкус. К другим преимуществам золотых браслетов относят следующие:

прочные, не рвутся, даже если случайно цепляются за какой-то предмет;

долговечные, причём на протяжении всего срока службы выглядят достойно (не утрачивают первоначальную форму, не царапаются);

уместны на любом мероприятии, будь то дружеская вечеринка, званый ужин, деловой приём.

Браслеты из золота имеют кольцеобразную форму. Все модели делятся на две группы: разомкнутые или сомкнутые. Первые не имеют застёжки, обычно плотно прилегают к запястью, а вторые — оснащены застёжкой, могут свободно располагаться на руке.

О тонкостях выбора золотого браслета

Браслет из золота подобрать несложно. Главное – принять во внимание информацию, которая написана ниже.

Начать выбор лучше с внешнего вида ювелирного украшения. Максимально надёжная застёжка, простая форма, лаконичный дизайн — этим критериям должно отвечать изделие, которое вы будете носить ежедневно. Заметный или сложный внешний вид — таким должен быть золотой браслет для важного мероприятия или для вечернего выхода. Дополнить такое украшение можно подходящими по стилю и размерам серьгами или кольцами.

Немалое значение имеет размер изделия. От 1 до 3 сантиметров — оптимальное расстояние между рукой и украшением. Важно, чтобы такой аксессуар не впивался в кожу и сильно не болтался. Чтобы не ошибиться с размером, необходимо измерить запястье и к полученному значению прибавить 1-3 сантиметра. Если модель имеет тяжёлые вставки, то лучше, если она будет прилегать к кисти плотнее. Покупая браслет из золота для кого-то, стоит отдать предпочтение варианту со звеньями. При необходимости ювелир легко уменьшит размер.

Есть ещё несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при выборе золотого браслета.

Чем тоньше запястье, тем более утончённым может быть украшение.

На большой руке эффектнее смотрится крупная модель.

Средние по ширине варианты признаны универсальными (подходят всем).

Изделия с цветными вставками гармонично смотрятся на юных девушках, а модели с бриллиантами и иными драгоценными камнями — на женщинах зрелого возраста.

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