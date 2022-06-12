12.06.2022 13:55 Рита Парфенова

Какие предметы должны быть в доме у разных знаков зодиака, чтобы они чувствовали себя комфортно

Знак зодиака, под которым рождается человек, не только накладывает отпечаток на его судьбу и характер, но и формирует окружающее пространство, где человек чувствует себя комфортно, либо, наоборот, неуютно.

РЕДПОСТ со ссылкой на rsute.ru дает рекомендации астрологов, что для сохранения душевного равновесия должно быть в доме у каждого знака зодиака.

Овен

Для энергичного и темпераментного Овна очень важно, чтобы в доме было много свободного пространства и яркий дизайн. Овны не любят большое количество мебели, самый приемлемый для них стиль — минимализм. Но наличие броских обоев, колоритных штор, ярких светильников и свечей для них обязательно.

Телец

Тельцы — большие любители комфорта и домашнего уюта. Они предпочитают все добротное и удобное. Спокойные вечера у камина в большом мягком кресле, с теплым шерстяным пледом и в мягких тапочках — это стихия Тельца, в которой он чувствует себя, как в «своей тарелке».

Близнецы

Общительные и энергичные Близнецы стремятся к обществу и развлечениям, поэтому они мало времени проводят дома. Для них не особо важен интерьер, но предметы быта, которые могут их увлечь, должны быть обязательно. Библиотека с интересными книгами, домашний кинотеатр или теннисный корт, где они могут провести время с друзьями, — то, что им нужно.

Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки очень привязываются к любимым вещам и им крайне важно иметь их в своем жизненном пространстве. Это может быть бабушкина посуда, картина с красивым пейзажем, старое пианино или уютное кресло, в котором Рак будет проводить время за чтением любимых романов.

Лев

Царственный Лев обожает роскошные вещи и дорогую мебель, их наличие в доме делает его жизнь комфортной и радостной. Но, помимо этого, Лев нуждается в вещах, которые позволяют ему заботиться о себе любимом. Бассейн, тренажер, беговая дорожка, красивый бар с коллекцией вин — это то, что будет радовать любого представителя этого знака.

Дева

Практичные Девы не стремятся к роскошному интерьеру, для них главное — функциональность вещей. Современная бытовая техника и электроника, всевозможные приспособления для наведения порядка в доме — это то, без чего Дева не представляет своего существования. Даже швабра у нее должна быть самая функциональная.

Весы

Весы предпочитают комфортную, мягкую атмосферу в доме, располагающую к приятному отдыху. Они не любят яркие цвета и громоздкую мебель. Им важно ощущение свободного пространства и наличие светлых оттенков в интерьере. В их доме должно быть много живых растений, чтобы Весы чувствовали себя комфортно.

Скорпион

Дом Скорпиона должен быть наполнен дорогими и качественными вещами. Они не жалеют денег на обустройство интерьера, роскошную мебель, оригинальные предметы. Медвежьи шкуры, коллекция старинного оружия или винный погреб с марочными винами — это мечта любого Скорпиона, к которой он будет стремиться всю жизнь.

Стрелец

Стрельцы — большие любители путешествий, поэтому их дом обычно похож на музей. В нем можно увидеть множество разных предметов и сувениров, привезенных из разных концов света. Они будут бережно хранить все, что напоминает им о местах, где им удалось побывать, и с гордостью показывать эти сокровища своим друзьям.

Козерог

Козероги — известные трудоголики, но не менее страстно они отдаются любимому хобби. В доме Козерога всегда можно увидеть много предметов, с ним связанных. Это может быть коллекция старинных монет, оригинальной посуды или бесчисленное количество кубков, заработанных любимой собакой на выставках.

Водолей

Водолеи — увлеченные творческие натуры, которые не мыслят своей жизни без современных гаджетов, новейшей техники и электроники. В их доме всегда много предметов, с помощью которых они могут проявить свою индивидуальность, что-то придумывать, изобретать и создавать.

Рыбы

Романтичные Рыбы стремятся сделать свой дом комфортным и уютным, но на свой манер. В их жилье обычно полно милых, но совершенно нефункциональных вещей. Это могут быть какие-то напольные вазы, статуэтки, предметы восточной культуры, к которым Рыбы трепетно относятся.