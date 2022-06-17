17.06.2022 09:39 Рита Парфенова

Российские оккупанты обстреляли три района Харькова: сводка ХОВА на 17 июня

За прошедшие сутки в Харькове пострадавших нет, в области ранения поучили два человека.



РЕДПОСТ

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 14 июня, передает РЕДПОСТ

По его словам, прилет были в Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова. Повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет.

Также враг обстреливал населенные пункты Харьковской области. Так повреждено не менее 10 частных домов, разрушена школа и многоквартирный дом, 2 гражданских ранены.

Так, в Харьковском районе пострадали частные домовладения в Дергачах, горела хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин.

В Чугуевском районе поврежден частный дом и гараж в пгт Коробочкино, уничтожен частный автотранспорт.



Золочев обстрелян кассетными боеприпасами, повреждено 7 домов. Женщина 82 лет получила ранения.

В селе Морозовка, Изюмского района, ранен 70-летний мужчина.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.