Российские оккупанты обстреляли три района Харькова: сводка ХОВА на 17 июня

За прошедшие сутки в Харькове пострадавших нет, в области ранения поучили два человека.
В Чугуевском районе поврежден частный дом и гараж в пгт Коробочкино, уничтожен частный автотранспорт.
Золочев обстрелян кассетными боеприпасами, повреждено 7 домов. Женщина 82 лет получила ранения.
В селе Морозовка, Изюмского района, ранен 70-летний мужчина.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
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Сегодня никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые могут перерасти в нечто большее.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.
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