Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 17 июня

Измененные адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Отмечается, что в Харьков прибыла польская гуманитарная помощь: на этот раз это 50 контейнеров – почти 1000 тонн продуктов питания для длительного хранения для жителей области.
Польская гуманитарная помощь – это консервы, крупы, макароны, вода, чай, кофе, сахар и многие другие наименования продуктов.
Пищевые наборы будут раздаваться в отделениях «Новой почты» и «Укрпочты».
Комментариев: 0
Сегодня никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые могут перерасти в нечто большее.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.
влажность:
давление:
ветер: