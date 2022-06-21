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21.06.2022  09:11   Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил складские помещения в Харькове

Днем 20 июня российские оккупанты нанесли удары по нескольким районам Харькова.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Правоохранители сообщил, что в результате вражеских обсрелов были повреждены 2 складских помещения.

В области удары нанесены по населенным пунктам Большая Бабка и Чкаловское, в результате чего повреждения получили 2 объекта инфраструктуры и частные жилые дома.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали все факты разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров. По адресам производятся выезды и осмотры мест событий, собираются первичные материалы, которые будут переданы в СБУ.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агресия россии
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