Ракетный удар разрушил складские помещения в Харькове

Днем 20 июня российские оккупанты нанесли удары по нескольким районам Харькова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
Правоохранители сообщил, что в результате вражеских обсрелов были повреждены 2 складских помещения.
В области удары нанесены по населенным пунктам Большая Бабка и Чкаловское, в результате чего повреждения получили 2 объекта инфраструктуры и частные жилые дома.
Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали все факты разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров. По адресам производятся выезды и осмотры мест событий, собираются первичные материалы, которые будут переданы в СБУ.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День летнего солнцестояния приходится на 21 июня, как и в любые другие годы, кроме высокосных.
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