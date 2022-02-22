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22.02.2022  19:42   Дмитрий Колоней

Президент РФ сделал заявления о границах "ЛДНР", Минских соглашениях и спорных вопросах

О чем заявил Владимир Путин после признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

 
Как сообщает РЕДПОСТ, президент РФ Владимир Путин 22 февраля, после подписания законов о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" сделал ряд заявлений:
  • Минских соглашений по урегулированию на Донбассе больше не существует, 
  • Иного выхода, кроме признания "ЛДНР", не было.
  • РФ признает  "ДНР" и "ЛНР" в границах, обозначеных в их "конституциях", т.е. в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины..
  • Более точные границы должны быть очерчены в ходе переговоров представителей "ЛДНР" с Украиной.
  • Россия выступает за демилитаризацию Украины и категорически против приема страны в НАТО.
  • Лучшее решение - отказ Укрианы от вступления в альянс.
"По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну, а как же, конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с "Донецкой народной республикой", и с "Луганской народной республикой" есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим "республикам" соответствующую, в том числе и военную помощь", - сказал Путин.
 
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  путин, лднр, харьков, минские соглашения
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