22.02.2022 19:42 Дмитрий Колоней

Президент РФ сделал заявления о границах "ЛДНР", Минских соглашениях и спорных вопросах

О чем заявил Владимир Путин после признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает РЕДПОСТ , президент РФ Владимир Путин 22 февраля, после подписания законов о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" сделал ряд заявлений:

Минских соглашений по урегулированию на Донбассе больше не существует,

Иного выхода, кроме признания "ЛДНР", не было.

РФ признает "ДНР" и "ЛНР" в границах, обозначеных в их "конституциях", т.е. в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины..

Более точные границы должны быть очерчены в ходе переговоров представителей "ЛДНР" с Украиной.

Россия выступает за демилитаризацию Украины и категорически против приема страны в НАТО.

Лучшее решение - отказ Укрианы от вступления в альянс.

"По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну, а как же, конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с "Донецкой народной республикой", и с "Луганской народной республикой" есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим "республикам" соответствующую, в том числе и военную помощь", - сказал Путин.