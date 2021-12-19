19.12.2021 13:35 Виталий Хиневич

Украинцев 2022 год порадует продолжительными выходными днями

Января 2022 года ознаменуется множественными выходными днями, однако не только в этом месяце украинцы будут иметь длительные выходные.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что в первые дни Нового года жители страны будут находится дома с 1 по 3 января, после чего их будет ожидать три рабочих дня и снова столько же выходных дней. Пятница, 7 января, будет выходной на Рождество.

В феврале ожидается восемь выходных дней, однако государственных или религиозных праздников нет.

В марте украинцы будут отдыхать от работы 9 дней, в том числе будет четыре выходных подряд – с 5 по 8 марта (суббота-вторник). Однако суббота, 12 марта, будет рабочим днем.

В апреле будет целых десять выходных. Понедельник, 25 апреля, будет выходным, ведь он перенесен с 24 апреля - на этот день выпадает Пасха. Май порадует одиннадцатью выходными днями, два из них – в понедельник (2 и 9 мая).

В июне украинцы снова будут иметь одиннадцать выходных дней. Традиционные выходные будут на Троицу, понедельник 13 июня будет выходным, также выходными дня на День Конституции будут 27 июня и 28 июня. В субботу 2 июля придется отработать за 27 июня. В августе снова будет девять выходных. День Независимости Украины выпадает на среду, 24 августа, так что этот день будет выходным.

В октябре украинцы будут дома одиннадцать дней, так как дополнительный выходной 14 октября, в День защитника Украины. В ноябре – восемь выходных без государственных праздников.

В декабре у украинцев будет десять выходных. Дополнительный – в понедельник, 26 декабря. Будет перенесен с 25 декабря, когда отмечается Рождество по западному обряду.

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