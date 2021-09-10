10.09.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 10 сентября

В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.

Овен (21 марта – 20 апреля)

В повседневных задачах Овен может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Овна, заставляя его не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Тельца способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Тельцу необходимо тщательно взвешивать все свои слова.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Близнецов, и они вполне способны им ее оказать! День наделяет их уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Близнецам следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать их совета по любым вопросам. И это правильно: их советы будут отличаться продуманностью, Близнецы способны ясно видеть суть вещей, а потому сумеют легко вычислить слабые места любого плана.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды советуют Раку провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Рак окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.



Лев (24 июля – 23 августа)

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Льва. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, Лев настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Лев – настоящий телепат.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна привлечь на свою сторону полезных и нужных ей людей – если только она всерьез задастся этой целью. День наделяет ее всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Дева должна сама выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся ее неотразимому обаянию.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Отличный день для Весов! Им не грозит почувствовать себя одинокими, наоборот, окружающие будут буквально разрывать их на части. Возможно, разные люди пригласят их провести вечер в их компании, и Весам придется решать, кто для них интереснее! Вообще, Весы способны получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко они смогут проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Скорпион способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Скорпион получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если у Стрельца намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Стрелец сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Стрельца, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Удел Козерога – помогать окружающим, особенно близким. У Козерога может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Козерог способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Козерогу необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Водолеем, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Водолей будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то и Рыбы, и их близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.