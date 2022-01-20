20.01.2022 10:56 Виталий Хиневич

Стало известно имя возможного руководителя театра им. Пушкина в Харькове: дело за сессией областного совета

После презентаций стратегий развития театра был избран руководитель.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Супільне".

Сообщается, что кандидаты на должность руководителя театра имени Пушкина 18 января представили презентации стратегий развития театра.

В результате голосования наибольшее количество голосов членов комиссии получила Инга Лобанова. Кандидатуру Инги Лобановой теперь должны рассмотреть депутаты областного совета на сессии.

В это же время стоит отметить, что Инга Лобанова родилась в Харькове, ей 51 год. Она является автором более 20 научных публикаций, направленных на освещение деятельности театров. В мотивационном письме указала, что наблюдает за деятельностью театра имени Пушкина на протяжении многих лет и имеет ряд научных исследований по его истории.

Напомним, 29 августа в Харькове умер Народный артист Украины, актер Харьковского государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, доцент кафедры мастерства актера Харьковского государственного университета искусств им. И.П. Котляревского Михаил Тягниенко.