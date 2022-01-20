20.01.2022 10:40 Евгений Клочко

В Харькове поступило сообщение о минировании всех школ города

Сообщение о заминировании всех школ города Харькова поступило на электронный адрес Управления СБУ в Харьковской области утром, 20 января.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отчет об оперативной обстановке в Харьковской области, который опубликован на сайте Харьковской областной государственной администрации.

По информации силовиков, во все учебные заведения выезжали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, представители экстренных служб.

«Правоохранительные органы приступили к проверке и обследованию всех школ», — говорится в сообщении оперативной сводки.

В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а намереваются создать напряжение и панические настроения в обществе, сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.