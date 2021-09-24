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24.09.2021  12:50   Рита Парфенова

На Новых Домах выходные пройдут без горячей воды: подробности

В Слободском районе на четыре дня отключат горячую воду.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХТС, с 8:00 24 сентября до 20:00 27 сентября 2021 года будет отключено горячее водоснабжение в части домов и учреждений Слободского района.

В частности, горячей воды не будет в 78 жилых домах и 3 детских учреждения на участке, ограниченном пр. П. Григоренко, ул. Садовопарковой, ул. Танкопия, б-р Жасминовым, пр. Г. Сталинграда.

Водоснабжение на участке тепломагистрали ТМ-67 будет приостановлено для того, чтобы КП «Харьковские тепловые сети» смогло устранить дефекты и провести ремонтные работы.

Ранее мы писали, что Харьковские тепловые сети сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  отключение воды, харьков, хтс
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