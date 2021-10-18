18.10.2021 08:00

18 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.

Этот День был основан 18 октября 2007 года Европейским парламентом как день консолидации деятельности по повышению уровня осведомленности о феномене торговли людьми, особенно женщинами и детьми, неравнодушия общественности к этому явлению и визуализации проблемы на глобальном уровне.



Борьба с торговлей людьми определена одним из приоритетных направлений работы Правительства Украины в сфере защиты прав человека. в 2011 году был принят Закон Украины «О противодействии торговле людьми»; внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, которые привели определение «торговля людьми» в соответствие с требованиями Европейской конвенции; предусмотрена уголовная ответственность за торговлю людьми.



* * *



18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям. Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.



* * *



Также ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

Также в этот день...

В 1741 году родился Пьер Шодерло Де Лакло, французский писатель, автор нашумевшего (в свое время) романа в письмах «Опасные связи». Кстати, любимый многими художественный фильм «Жестокие игры» был снят по мотивам именно этого романа. Хотя, существует и более достоверная экранизация с Умой Турман в одной из главных ролей.



1867 – на Аляске был спущен российский флаг и поднят американский: огромная территория на севере Америки перешла от России США. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. Критики в Америке считали, что деньги были потрачены впустую на гигантское количество льда. До 1884 Аляска находилась в ведении военного министерства США, в 1884-1912 стала округом, затем – территорией, а с 1959 – штатом США. 18 октября считается в США днем Аляски.



1896 – в «Нью-Йорк Джорнел» появились первые комиксы.



1926 – родился Чак Берри (настоящее имя Чарльз Эдвард Андерсон Берри), американский гитарист, певец и композитор, пионер рок-н-ролла.



1934 – родился Кир Булычев (настоящее имя – Игорь Всеволодович Можейко), советский писатель-фантаст, литературный папа Алисы Селезневой.



1938 – в Харькове родился Вадим Мулерман, советский эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР. При рождении в документах ошибочно записано имя «Владимир». В 1960-х годах – один из наиболее популярных эстрадных певцов в СССР.



1960 – родился Жан-Клод Ван Дамм (настоящее имя Жан-Клод Камилл Франсуа Ван Варенберг), американский актер бельгийского происхождения, сценарист и даже кинорежиссер.



1967 – советский космический аппарат «Венера-4» успешно сел на поверхность Венеры. Таким образом, впервые осуществилась мягкая посадка на другую планету.



1995 – Украина вступила в Совет Европы.



1996 – основан Конституционный Суд Украины.



2011 – Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.

Приметы дня

18 октября почитается память святой Харитины. В народе этот день называли "Харитины - первые холстины". В этот день девушки и женщины начинают ткать холсты, а мужчины катать шерсть на валенки. Нить, вытканную 18 октября, называли "животворной". Ее повязывали на левое запястье, чтобы защититься от порчи и сглаза.



Существует поверье, что в Харитинин день, категорически нельзя лениться, в противном случае не избежать семейных неурядиц.



Нельзя в этот день место место жительства или работы. Даже поиск нового места лучше отложить на сутки.



Следует всячески избегать чувства зависти. Иначе можно навлечь на себя беду.

Именины отмечают

Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Еремей, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп, Харитина.