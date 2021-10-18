18.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 18 октября

Постарайтесь не зацикливаться на механизмах, создающих те или иные ситуации. Действуйте, чтобы получить нужный результат, а разбираться будете потом.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня именно тот понедельник, с которого принято «начинать новую жизнь». Наиболее успешными станут дела, в которых вы и только вы сами отвечаете за результат.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Если идеи приходят в голову со скрипом, не насилуйте себя и отдайте предпочтение физическому труду. Это временное затишье – скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вам стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самим. Именно из чужих мыслей сегодня можно почерпнуть нужную информацию.



Рак (22 июня – 23 июля)

Живите своим умом. Чужие советы и тем более навязчивое руководство будут выбивать из колеи, плачевно сказываясь на результате.



Лев (24 июля – 23 августа)

Держите себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими. Своими замечаниями вы только провоцируете окружающих людей на подобные же шаги.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня вы будете раздражительнее чем обычно. Звезды советуют в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии пожалеете.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Возможно, придется бороться за результат, который, казалось, уже лежит в кармане. Звезды советуют отнестись к этому философски. Окончательные точки над «i» еще не расставлены, а значит, все в ваших руках.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Может казаться, что окружающие намеренно выводят вас себя. Впрочем, причину раздражительности стоит поискать внутри, а не снаружи. Настройтесь на позитив – и мир изменится к лучшему как по волшебству.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня окружающим может потребоваться ваш совет или помощь. Не жалейте времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела позитивно отразятся на вашей репутации.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В течение дня придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Направьте энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них других.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Соберитесь – и сможете получить интересную информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В другой день эта информация не представляла бы особого интереса, однако сегодня вы сумеете максимально воспользоваться ей.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Займитесь своими финансами. Любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, сегодня будет даваться особенно легко.