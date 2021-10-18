Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 18 октября

Неделя в Харькове начнется облачной погодой. Без существенных осадков.
Под влиянием поля повышенного давления в Харькове сохраняется преимущественно сухая и умеренно теплая погода. Ночью и утром местами туман. Вечером возможен небольшой дождь. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +9°...+7°C (ощущается как +9°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. По данным синоптиков, понедельник будет спокойным и безопасным днем в плане космической погоды.
Народные приметы. Если туман исчезнет после восхода солнца и слышен треск деревьев, то погода будет хорошей.
Безветренный день сулит скорое похолодание.
Раньше в этот день мог выпасть первый снег. Если он упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдёт.
Старайтесь сдерживать в себе чувство ревности – и успех в делах любовных вам сегодня обеспечен.
После ночного дождя и хмурого утра днем будет ясно, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков.
Ежегодно в один из дней октября отмечают Всемирный день балета. В 2021 году он выпал на 19 октября.
влажность:
давление:
ветер: