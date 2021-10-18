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18.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 18 октября

Неделя в Харькове начнется облачной погодой. Без существенных осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 18 октября

Под влиянием поля повышенного давления в Харькове сохраняется преимущественно сухая и умеренно теплая погода. Ночью и утром местами туман. Вечером возможен небольшой дождь. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +9°...+7°C (ощущается как +9°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. По данным синоптиков, понедельник будет спокойным и безопасным днем в плане космической погоды.

Народные приметы. Если туман исчезнет после восхода солнца и слышен треск деревьев, то погода будет хорошей.

Безветренный день сулит скорое похолодание.

Раньше в этот день мог выпасть первый снег. Если он упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдёт.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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