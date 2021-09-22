22.09.2021 19:19

В Харькове пешеход пойман на взятке и нарушении ПДД (фото)

О наказании пешехода в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, на Салтовке пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Это заметил экипаж и остановил нарушителя ПДД.

К тому же парень решил, что можно решить вопрос на месте и предложил патрульным взятку в 200 грн., но копы отказались и вызвали следственно-оперативную группу.

Теперь за переход в неположенном месте он получил штраф в 255 грн. и был составлен протокол за дачу взятки по 369 ККУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пьяный водитель маршрутки пытался подкупить полицейских. Когда копы остановили автобус Isuzu на Московском проспекте, во время общения обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующую порверку. Мужчина явно не желал проходить освидетельствование и неоднократно предлагал патрульным взятку в 20 000 гривен. Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за попытку подкупа. Но водитель не реагировал на предупреждения. Копы немедленно вызвали на место происшествия СОГ. На водителя автобуса патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.