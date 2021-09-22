    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове пешеход пойман на взятке и нарушении ПДД (фото)
22.09.2021  19:19   

В Харькове пешеход пойман на взятке и нарушении ПДД (фото)

О наказании пешехода в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Салтовке пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Это заметил экипаж и остановил нарушителя ПДД.
 
К тому же парень решил, что можно решить вопрос на месте и предложил патрульным взятку в 200 грн., но копы отказались и вызвали следственно-оперативную группу.
 
Теперь за переход в неположенном месте он получил штраф в 255 грн. и был составлен протокол за дачу взятки по 369 ККУ.
 
 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пьяный водитель маршрутки пытался подкупить полицейских. Когда копы остановили автобус Isuzu на Московском проспекте, во время общения обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующую порверку. Мужчина явно не желал проходить освидетельствование и неоднократно предлагал патрульным взятку в 20 000 гривен. Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за попытку подкупа. Но водитель не реагировал на предупреждения. Копы немедленно вызвали на место происшествия СОГ. На водителя автобуса патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.

 

Тэги:  взятка, коррупция, харьков, преступление, пешеход, пдд, штраф
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.08 Криминал и происшествия Вымогала тысячу долларов: в Харькове на взятке задержали капитана полиции (фото) 16.08 Криминал и происшествия Декан Харьковского университета внутренних дел пойман на взятке 16.08 Криминал и происшествия Обещал закрыть глаза: прокуратура накрыла налоговика за вымогательство денег у предпринимателя
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 