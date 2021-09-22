22.09.2021 20:42
Именины рябины: что категорически нельзя делать 23 сентября
Верующие 23 сентября чтут память священнослужителей Петра и Павла.
Фото из открытых источников
В двадцать третий осенний день чтут память священнослужителей Петра и Павла. Известно, что наши предки издревле отмечали в эту дату именины рябины. Если верить легендам, рябина способна защитить от темных сил.
В народе данное торжество стали называть Петр-Павел рябинники.
Традиции и поверия
Известно, что в эту дату наши предки собирали урожай рябины. Известно, что в этот день ранним утром всегда было холодно, но ягоды, которые еще остались, были очень сладкими. Их необходимо сорвать и кистями повесить под крышу. Говорят, что это сможет принести счастье в жилище, которое будет там находится ближайшие несколько лет. Однако срывать нужно не всю рябину, часть оставляют. Самое главное — не срывайте всю рябину, нужно оставить несколько ягод, которые предназначены для птиц. Наши предки говорили, что, если сегодня удалось собрать много урожая, это к добру.
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Если сегодня заметили много рябины в лесу — это к счастью.
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Стало холодно — ждите холодные дни.
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Сегодня дождь пошел — это к теплым дням в сентябре.
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Солнечные лучи греют сильнее обычного — быть дождю в конце сентября.
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Высыпали несколько ягод на сеновал — домовой будет служить целый год.
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Прикрепил ветку рябины на потолок — счастье будет весь год.
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В двадцать третий день сентября у людей обостряется голос сердца, все, что вы услышите в вашей голове, будет верным.
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Тот, кто появился на свет в этот день, будет долго жить. Такие люди трудолюбивы и терпеливы. Для того чтобы в их жизни все было хорошо, они должны носить с собой сапфир.
Что нельзя делать в этот день
Нельзя
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начинать новые проекты
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нецензурно выражаться
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оскорблять
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обижаться
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конфликтовать и устраивать перепалку
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негативно мыслить, в противном случае ваша жизнь будет полна разочарований.
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менять обстановку
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увольняться с работы,
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переезжать
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отправляться в долгий путь, во время которого вы не будете видеть родных минимум год.
Что делали в этот день
Зачастую люди украшали свои окна рябиновыми гроздями, а ягоды, которые были принесены с мороза, помогали избавиться от болей в голове.
Сегодня народ готовил специальный квас из рябины, его используют как средство от болезней, которое как нельзя кстати подходит для сезона осенних простуд.
Говорят, что с этого дня солнце засыпает и больше не может защитить людей, именно поэтому человек начинает страдать от различных заболеваний, вылечить которые потом будет очень сложно.
Напомним, ранее мы писали о том, чем примечателен
День осеннего равноденствия - 2021.
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