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22.09.2021  20:42   

Именины рябины: что категорически нельзя делать 23 сентября

Верующие 23 сентября чтут память священнослужителей Петра и Павла.


Фото из открытых источников
В двадцать третий осенний день чтут память священнослужителей Петра и Павла. Известно, что наши предки издревле отмечали в эту дату именины рябины. Если верить легендам, рябина способна защитить от темных сил.
 
В народе данное торжество стали называть Петр-Павел рябинники.

Традиции и поверия

Известно, что в эту дату наши предки собирали урожай рябины. Известно, что в этот день ранним утром всегда было холодно, но ягоды, которые еще остались, были очень сладкими. Их необходимо сорвать и кистями повесить под крышу. Говорят, что это сможет принести счастье в жилище, которое будет там находится ближайшие несколько лет. Однако срывать нужно не всю рябину, часть оставляют. Самое главное — не срывайте всю рябину, нужно оставить несколько ягод, которые предназначены для птиц. Наши предки говорили, что, если сегодня удалось собрать много урожая, это к добру.
  • Если сегодня заметили много рябины в лесу — это к счастью.
  • Стало холодно — ждите холодные дни.
  • Сегодня дождь пошел — это к теплым дням в сентябре.
  • Солнечные лучи греют сильнее обычного — быть дождю в конце сентября.
  • Высыпали несколько ягод на сеновал — домовой будет служить целый год.
  • Прикрепил ветку рябины на потолок — счастье будет весь год.
  • В двадцать третий день сентября у людей обостряется голос сердца, все, что вы услышите в вашей голове, будет верным.
  • Тот, кто появился на свет в этот день, будет долго жить. Такие люди трудолюбивы и терпеливы. Для того чтобы в их жизни все было хорошо, они должны носить с собой сапфир.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя
  • начинать новые проекты 
  • нецензурно выражаться 
  • оскорблять
  • обижаться
  • конфликтовать и устраивать перепалку
  • негативно мыслить, в противном случае ваша жизнь будет полна разочарований.
  • менять обстановку
  • увольняться с работы, 
  • переезжать 
  • отправляться в долгий путь, во время которого вы не будете видеть родных минимум год.

Что делали в этот день

Зачастую люди украшали свои окна рябиновыми гроздями, а ягоды, которые были принесены с мороза, помогали избавиться от болей в голове.
 
Сегодня народ готовил специальный квас из рябины, его используют как средство от болезней, которое как нельзя кстати подходит для сезона осенних простуд.
 
Говорят, что с этого дня солнце засыпает и больше не может защитить людей, именно поэтому человек начинает страдать от различных заболеваний, вылечить которые потом будет очень сложно.
 
Напомним, ранее мы писали о том, чем примечателен День осеннего равноденствия - 2021.
 
Тэги:  запреты, традиции, харьков, украина, нечистые, именины рябины, петр и павел, рябинники, приметы, что нельзя делать
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