Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 23 сентября

Пасмурно и сыро: мелкий дождь к вечеру пойдет уже сильнее.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 66%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 58%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Синоптики сообщают о некотором повышении солнечной активности. Однако геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Будущую погоду сегодня предсказывали по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой. Кстати, богатый урожая рябины предвещал суровую зиму, поэтому и заготавливали рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.
По прогнозу астрологов, день эмоциональный, поэтому не совсем подходит для бизнеса и всего, что связано с финансами. Не лучшее время для шопинга.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
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