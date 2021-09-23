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23.09.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 23 сентября

Пасмурно и сыро: мелкий дождь к вечеру пойдет уже сильнее.

дождь

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 66%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 58%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Синоптики сообщают о некотором повышении солнечной активности. Однако геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Будущую погоду сегодня предсказывали по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой. Кстати, богатый урожая рябины предвещал суровую зиму, поэтому и заготавливали рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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