23.09.2021 07:00

23 сентября: праздники, традиции, приметы и именинники дня

Раньше 23 сентября отмечали именины рябины.

После осенних заморозков ко дню Петра и Павла, отмечающемуся 23 сентября, рябина становилась сладкой, и приходило время делать из нее заготовки.



Рябина давно известна как средство против простуды, поэтому из нее варили компоты и целебные квасы.



Кстати, с дерева собирали не все ягоды, часть оставляли для птиц и зверей. Считалось, того, кто не оставит на дереве рябины, ждут несчастья.



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23 сентября отмечается Международный день жестовых языков. Тема 2021 года «Мы подписываемся за права человека!». В мире насчитывается более 200 различных национальных жестовых языков. Существует также международный язык жестов, который используется глухими людьми на международных встречах, а также во время поездок и личного общения. Он считается основной формой жестового языка, которая не так сложна, как естественные жестовые языки знаков и имеет ограниченный лексикон.



Также в этот день...



23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, т.к. именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвёл первую жевательную резинку.



1872 – родилась Соломия Крушельницкая, украинская певица и педагог.



1920 – родился Микки Руни, американский киноактер («Город мальчиков», «Семейное дело», «Этот безумный, безумный, безумный мир») , обладатель Почетного Оскара.



1930 – родился Рэй Чарльз, американский слепой музыкант, автор более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире соул-исполнителей.



1930 – немец Иоганн Остермайер запатентовал фотовспышку.



1938 – родилась Роми Шнайдер, австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино.



1939 – во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени. В сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 75 образцов текстиля и других новейших (на то время) материалов, а также 35 мелочей повседневного пользования (женскую шляпку, курительную трубку и т. д.). Капсулу, названную из-за ее формы «бомбой времени», было решено вскрыть через 5000 лет после закладки, то есть в 6939 году.



1943 – родился Хулио Иглесиас, испанский певец, поэт, композитор, а также отец-основатель музыкальной династии, в которой на сегодняшний момент уже двое его сыновей (Энрике и Хулио Иглесиас-младший). Является одним из десяти самых продаваемых музыкантов всех времен.



1944 – началось принудительное выселение этнических украинцев из Польши в Украину.



1949 – родился Брюс Спрингстин, американский рок- и фолк-музыкант и автор песен.



1997 – была анонсирована поисковая машина Yandex.Ru.



1999 – объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов – флейты возрастом 9000 лет.



1999 – с аэродрома Харьковского авиапредприятия поднялся в небо первый серийный самолет независимой Украины Ан-140.



2008 – презентация первой версии операционной системы Android.



Именины отмечают: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.