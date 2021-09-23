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23.09.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 23 сентября

Спокойствие и только спокойствие: день конфликтый и может принести массу негативных эмоций. А в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.

Гороскоп по знакам Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Прямолинейность суждений сегодня вряд ли станет положительной чертой Овнов. Привычка высказывать окружающим в лицо  все, что он о них думает, может стать благодатной почвой для ссор и конфликтов.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Сведите к минимуму контакты с людьми, от которзх вы зависите – сегодня велик риск попасть под горячую руку и оказаться «крайним». Лучшей защитой в спорных ситуациях станет ваше обаяние и чувство юмора.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Возможно, сегодня Близнецам придется не раз остаивать свои интересы. Если ваши позиции  зыбки, звезды советуют подождать, чтобы со временем собрать козырей и обратить ситуацию в свою пользу.

Рак (22 июня – 23 июля)
Время воплощать задуманное в жизнь. Удачное время, чтобы решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах или сделать покупку, о которой Раки давно мечтали.

Лев (24 июля – 23 августа)
Не бойтесь признавать свои ошибки. Сила Львов в способности принять свои ошибки – это даст возможность их исправить. В таком случае взамен ему откроются новые перспективы.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева готова дать отпор не только тем, кто решится ставить ей палки в колеса, но и выступить на стороне всех несправедливо обиженных. И нажить себе несколько новых врагов или же новых друзей.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Помните, что самая короткая дистанция – прямая. Четко сформулированная цель и честная стратегия откроют перед Весами новые возможности и новые двери.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Не пытайтесь объять необъятное, иначе день закончится кучей нерешенных вопросов и головной болью. Немного дисциплины в мыслях и делах позволит правильно расставить приоритеты.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Под влиянием эмоций Стрелец может случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Звезды советуют избегать компаний с разговорами по душам.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми, не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему сегодня вряд ли получится, а вот обострить ее – запросто.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Не позволяйте окружающим втягивать себя в бессмысленные обсуждения и споры. Велика вероятность столкнуться с энергетическим вампиром и потом чувствовать себя выжатым, как лимон.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Если у Рыб в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то самое время начать действовать. А вот спонтанность сегодня не ваш конек, внезапные порывы способны толкнуть на опрометчивый поступок.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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