22.11.2021 11:45 Лера Кононова

Международный день сына: поздравления, открытки и идеи подарков к празднику

Международный день сына традиционно празднуется во всем мире 22 ноября.

В отличие от дня матери или отца, также как дня мужчин и женщин, которые имеют свою обширную историю, день сыновей – более простой праздник, исключительно стремящийся объединить семьи в их собственных традициях в один из дней года. У него нет глубокой и долгой истории, а суть его происхождения лишь в популяризации этого дня в СМИ. И все же его нельзя считать менее важным, чем ранее перечисленные праздники, ведь это маленькое провозглашение важности еще одной из составляющих семьи.



Редакция РЕДПОСТ поздравляет сыновей с их международным днем, а для родителей мы подготовили ряд возможных поздравлений: стихотворных, в виде открытки или даже идей подарков, чтобы еще ярче подчеркнуть событие.



Возвращаясь к стихотворным поздравлениям, мы нашли для наших читателей три варианта: поздравления от матери к сыну, от отца к сыну и поздравление для родителей сына, ведь наличие ребенка в семье – это и заслуга, и отрада также родителей.



Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада

С праздником, Днем сыновей!



Пожелать хочу здоровья,

Чтоб хватило на сто лет,

И чтоб ты моей любовью

Был храним от зла и бед!



* * *



Что пожелать в День сына сыну?

Всегда и всюду быть мужчиной,

Того, кто слаб, не обижать,

Того, кто старше, уважать,

Ценить друзей, любить семью,

Не верить глупому вранью,

Построить дом и сад при нем,

Или решить вопрос с жильем,

Обзавестись женою милой,

Чтоб сына и тебе родила!





* * *



Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.



Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.





Также мы подготовили несколько виртуальных открыток для ваших сыновей, а кроме того, идеи подарков для них. Конечно же, подарок зависит от возраста вашего ребенка. Это может быть давно желаемая им игрушка или какая-то сладость, которую он любит. Не меньшим подарком для мальчика станет и просто вечер с родителями под приготовленные вместе вкусности и его любимый мультик. Поздравить подроста будет сложнее, ведь для них проявление чувств сейчас – сложная история и очень трудно предсказать их реакцию на внимание или подарок, а потому мы рекомендуем поздравить на словах и узнать, чего бы хотел ваш сын в этот день. Если же вы поздравляете уже взрослого сына, то стоит отталкиваться от того, что ассоциируется у него с детством и родным домом, что могло бы напоминать ему об уюте и всегда открытых дверях родного дома на постоянной основе.



Сыновьям же, желающим поздравить своих родителей, мы советуем взять отгул на работе и провести этот вечер в кругу семьи и стенах родного дома, ведь внимание и забота – лучший подарок для любых родителей.

Напомним, 20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка. В этот же день, но уже в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь.