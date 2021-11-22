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22.11.2021  11:45   Лера Кононова

Международный день сына: поздравления, открытки и идеи подарков к празднику

Международный день сына традиционно празднуется во всем мире 22 ноября.

Международный день сына: поздравления, открытки и идеи подарков

В отличие от дня матери или отца, также как дня мужчин и женщин, которые имеют свою обширную историю, день сыновей – более простой праздник, исключительно стремящийся объединить семьи в их собственных традициях в один из дней года. У него нет глубокой и долгой истории, а суть его происхождения лишь в популяризации этого дня в СМИ. И все же его нельзя считать менее важным, чем ранее перечисленные праздники, ведь это маленькое провозглашение важности еще одной из составляющих семьи.

Редакция РЕДПОСТ поздравляет сыновей с их международным днем, а для родителей мы подготовили ряд возможных поздравлений: стихотворных, в виде открытки или даже идей подарков, чтобы еще ярче подчеркнуть событие.

Возвращаясь к стихотворным поздравлениям, мы нашли для наших читателей три варианта: поздравления от матери к сыну, от отца к сыну и поздравление для родителей сына, ведь наличие ребенка в семье – это и заслуга, и отрада также родителей.

Мой сынок, моя отрада,
Счастье жизни ты моей,
Я тебя поздравить рада
С праздником, Днем сыновей!

Пожелать хочу здоровья,
Чтоб хватило на сто лет,
И чтоб ты моей любовью
Был храним от зла и бед!

* * *

Что пожелать в День сына сыну?
Всегда и всюду быть мужчиной,
Того, кто слаб, не обижать,
Того, кто старше, уважать,
Ценить друзей, любить семью,
Не верить глупому вранью,
Построить дом и сад при нем,
Или решить вопрос с жильем,
Обзавестись женою милой,
Чтоб сына и тебе родила!

Международный день сына: поздравления, открытки и идеи подарков

* * *

Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей —
Тех, у кого в семье мальчишки —
С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
И только радость в дом несут.

Международный день сына: поздравления, открытки и идеи подарков

Также мы подготовили несколько виртуальных открыток для ваших сыновей, а кроме того, идеи подарков для них. Конечно же, подарок зависит от возраста вашего ребенка. Это может быть давно желаемая им игрушка или какая-то сладость, которую он любит. Не меньшим подарком для мальчика станет и просто вечер с родителями под приготовленные вместе вкусности и его любимый мультик. Поздравить подроста будет сложнее, ведь для них проявление чувств сейчас – сложная история и очень трудно предсказать их реакцию на внимание или подарок, а потому мы рекомендуем поздравить на словах и узнать, чего бы хотел ваш сын в этот день. Если же вы поздравляете уже взрослого сына, то стоит отталкиваться от того, что ассоциируется у него с детством и родным домом, что могло бы напоминать ему об уюте и всегда открытых дверях родного дома на постоянной основе.

Сыновьям же, желающим поздравить своих родителей, мы советуем взять отгул на работе и провести этот вечер в кругу семьи и стенах родного дома, ведь внимание и забота – лучший подарок для любых родителей.

Международный день сына: поздравления, открытки и идеи подарков

Напомним, 20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка. В этот же день, но уже в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь.
Тэги:  поздравление, день сына, харьков
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