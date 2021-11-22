22.11.2021 11:20 Виталий Хиневич

В какой исправительной колонии Харькова на заключенных тратят больше всего денег

Каждое исправительной учреждение Харьковской области имеет различный штат сотрудников и стоимость содержания одного заключенного.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Согласно общедоступной информации стоимость содержания одного заключенного в год обходится Качановской исправительной колонии в 140 тысяч гривен. Создано исправительное учреждение в 1927 году, штатный персонал заведения составляет 201 человек.

Меньше всего средств использует на содержание заключенных Харьковская колония. Годовой расход содержания одного человека обходится в 80 723 тысячи гривен. Стены исправительного заведения были построены в 1943 году, общий штат сотрудников 252 человека.

Всего на территории Харькова и Харьковского района находятся 6 исправительных учреждений, в которых отбывают срок 3 849 осужденных.

Напомним, семейный наркоподряд организовал 26-летний житель Харьковской области вместе со своей 22-летней женой.