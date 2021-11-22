22.11.2021 11:00 Евгений Клочко

Харьковский университет воздушных сил выпустил около двух десятков "байрактарщиков"

В Харькове выпустились молодые лейтенанты, которые обучены управлять ударными дронами. Украинская армия пока имеет на своем вооружении 12 таких дронов, но планирует увеличить их количество втрое. Поэтому требуются военные, которые смогут ими управлять. Именно таких и выпускают в Харькове.

Факты ICTV

Когда "Байрактары" поднимаются в небо, у российских оккупационных войск кровь стынет в жилах. Беспилотник не только ведет разведку, но и прицельно стреляет. 26 октября, когда российские оккупанты, нарушив Минские договоренности, обстреляли украинские позиции, погиб военнослужащий.

ВСУ впервые наказали противника ударным беспилотником. "Байрактар" уничтожил вражескую батарею гаубиц Д-30. Так называемым "ДНР" и "ЛНР" нечем было ответить. Чтобы поразить беспилотник, нужно развернуть систему ПВО. "Байрактары" летают на высоте нескольких километров - их не видно и не слышно. Украина имеет 12 ударных дронов и армии нужны военные, которые смогут ими управлять.

Факты ICTV

Харьковский университет воздушных сил подготовил около двух десятков таких специалистов. Когда в 2017 году курсанты поступали в военный ВУЗ они даже мечтать не могли быть операторами "Байрактаров". Украина тогда не имела ударных дронов, тем не менее каждый курсант после 4 лет учебы должен был стать офицером боевого управления - управлять самолетами, вертолетами.

Факты ICTV

В университете воздушных сил быстро сориентировались и отправили на учебу в Турцию курсантов, чтобы те научились управлять беспилотниками.

От желающих стать "байрактарщиками" не было отбоя: 5 курсантов на одно место. Выбрали лучших - двое с боевым опытом. На днях они получили свои первые лейтенантские погоны.

Это второй выпуск операторов ударных дронов, первый был в 2019 году.

Факты ICTV

В воздушный силах Украины хотят создать центр подготовки офицеров-"байрактарщиков", а для армии планируют закупить еще ударные беспилотники, а в дальнейшем производить их в Украине.

В январе группа курсантов отправится в Турцию на обучение, а у выпускников впереди первый лейтенантский отпуск, почле чего каждый из них приступит к службе "дозорными неба".