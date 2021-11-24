24.11.2021 13:53 Евгений Клочко

Пожар на Культуры: Игорь Терехов рассказал, когда восстановят кровлю дома

Харьковские коммунальщики приступили к восстановлению кровли в многоэтажке по улице Культуры, 10, которая пострадала от масштабного пожара.



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места восстановительных работ.

В результате пожара, который произошел ночью 16 ноября, была полностью уничтожена кровля над 4 и 5 подъездами. Площадь пожара тогда составила более 500 квадратных метров.

За это время коммунальщики разобрали сгоревшие конструкции и подняли на кровлю необходимые строительные материалы для проведения работ.

Проверить ход выполнения восстановительных работ приехал лично Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что очень большой объем предстоит сделать коммунальщикам, однако все работы нужно завершить в течение месяца. Параллельно восстановлению кровли дома, после оценки специалистов, будут начаты ремонты в пострадавших от пожара квартирах.

Напомним, что 16 ноября в 00:38 произошло возгорание крыши шестиэтажного жилого дома по ул. Культуры, 10. В результате пожара частично были охвачены огнем три квартиры. Семь человек были спасены, шесть – эвакуированы. Около 8:00 пожар ликвидировали.

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