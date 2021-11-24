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24.11.2021  13:45   Рита Парфенова

Ночью в пятиэтажке Харькова произошла кровавая драка (фото)

Совместная пьянка переросла в ссору и драку с ножевым ранением.

Криминал Харьков: мужчина ранил знакомого ножом

Шумная ночь случилась у жильцов дома по проспекту Архитектора Алешина, 39. Около четырех часов утра попойка в одной из квартира закончилась дракой с ножевым ранением. Как написал в местный паблик один из соседей, его разбудил крик женщины, что ее мужа зарезали. На место происшествия быстро прибыли патрульные и установили порядок.

Как сообщает РЕДПОСТ, подробности ночного происшествия рассказали в пресс-службе Нацполиции. По их словам, 41-летний мужчина нанес ножевое ранение 32-летнему знакомому. Это произошло во время драки, возникшей во время совместной пьянки. Жена пострадавшего вызвала полицию. Раненого медики скорой госпитализировали в больницу.

Криминал Харьков: мужчина ранил знакомого ножом Криминал Харьков: мужчина ранил знакомого ножом

Оперативники, прибывшие на вызов, собрали вещественные доказательства. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете.

Сейчас решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, 21 ноября в больницу доставлен 43-летний житель села Степанки Харьковского района. У мужчины было ножевое проникающее ранение грудной клетки. На месте правоохранители выяснили, что ранил мужчину его 82-летний отец. В тот день между представителями двух поколений произошел конфликт, в ходе которого пенсионер ударил сына ножом.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
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