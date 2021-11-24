24.11.2021 13:30 Виталий Хиневич

Харьковчане входили в международную хакерскую группу

Киберспециалисты СБУ выявили международную приступную группу, которая похищала персональные данные пользователей гаджетов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Отмечается, что правонарушители позиционировали себя как соучастники международной хакерской группы "Phoenix". Среди них были жители Киева и Харькова. Свою преступную деятельность они организовывали при помощи вредоносного программного обеспечения и технических средств.

Для получения доступа к личным данным пользователей гаджетов злоумышленники разрабатывали копии сайтов известных производителей мобильных телефонов, таких как «Apple» и «Samsung».

Пользователи гаджета, загружая с таких сайтов информацию, предоставляли хакерам свои персональные данные. Затем злоумышленники копировали информацию, хранившуюся на сломанном телефоне.

При помощи собранной информации производили снятие денежных средств собственников смартфонов и продавали личную информацию третьим лицам.

Средняя стоимость данных услуг составляла 200 долларов.

Кроме этого было установлено, что злоумышленники занимались разблокировками похищенных или потерянных телефонов марки Apple с дальнейшей их перепродажей.

Противоправные действия совершались более двух лет, в результате которых пострадали примерно несколько сотен человек.

На данный момент решается вопрос о сообщении в подозрении участникам преступной группы согласно статьи 361 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия по выявлению всех причастных к данному преступлению продолжаются.

Напомним, в Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».