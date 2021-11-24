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24.11.2021  13:30   Виталий Хиневич

Харьковчане входили в международную хакерскую группу

Киберспециалисты СБУ выявили международную приступную группу, которая похищала персональные данные пользователей гаджетов.

Преступная хакерская группа
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
 
Отмечается, что правонарушители позиционировали себя как соучастники международной хакерской группы "Phoenix". Среди них были жители Киева и Харькова. Свою преступную деятельность они организовывали при помощи вредоносного программного обеспечения и технических средств. 
 
Для получения доступа к личным данным пользователей гаджетов злоумышленники разрабатывали копии сайтов известных производителей мобильных телефонов, таких как «Apple» и «Samsung».
Пользователи гаджета, загружая с таких сайтов информацию, предоставляли хакерам свои персональные данные. Затем злоумышленники копировали информацию, хранившуюся на сломанном телефоне.
 
 
При помощи собранной информации производили снятие денежных средств собственников смартфонов и продавали личную информацию третьим лицам. 
Средняя стоимость данных услуг составляла 200 долларов.
 
Кроме этого было установлено, что злоумышленники занимались разблокировками похищенных или потерянных телефонов марки Apple с дальнейшей их перепродажей. 
 
Противоправные действия совершались более двух лет, в результате которых пострадали примерно несколько сотен человек. 
 
На данный момент решается вопрос о сообщении в  подозрении участникам преступной группы согласно статьи 361 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия по выявлению всех причастных к данному преступлению продолжаются. 
 
Напомним, в Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  криминал, хакеры, харьков
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