24.11.2021 13:30 Виталий Хиневич
Харьковчане входили в международную хакерскую группу
Киберспециалисты СБУ выявили международную приступную группу, которая похищала персональные данные пользователей гаджетов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Отмечается, что правонарушители позиционировали себя как соучастники международной хакерской группы "Phoenix". Среди них были жители Киева и Харькова. Свою преступную деятельность они организовывали при помощи вредоносного программного обеспечения и технических средств.
Для получения доступа к личным данным пользователей гаджетов злоумышленники разрабатывали копии сайтов известных производителей мобильных телефонов, таких как «Apple» и «Samsung».
Пользователи гаджета, загружая с таких сайтов информацию, предоставляли хакерам свои персональные данные. Затем злоумышленники копировали информацию, хранившуюся на сломанном телефоне.
При помощи собранной информации производили снятие денежных средств собственников смартфонов и продавали личную информацию третьим лицам.
Средняя стоимость данных услуг составляла 200 долларов.
Кроме этого было установлено, что злоумышленники занимались разблокировками похищенных или потерянных телефонов марки Apple с дальнейшей их перепродажей.
Противоправные действия совершались более двух лет, в результате которых пострадали примерно несколько сотен человек.
На данный момент решается вопрос о сообщении в подозрении участникам преступной группы согласно статьи 361 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия по выявлению всех причастных к данному преступлению продолжаются.
Напомним, в Харькове преступники похищали
данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».
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