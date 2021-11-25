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25.11.2021  17:51   Дмитрий Колоней

ДТП: под Харьковом автобус с пассажирами с слетел в кювет, новые подробности (фото)

Среди пострадавших под Харьковом - 8-летняя девочка и бабушка.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции  25 ноября 2021 года  в 10:13 к богодуховским стражам порядка поступила информация о том, что на автодороге Киев-Харьков-Должанский, не доезжая нескольких километров до Валок, произошла авария. 58-летний водитель автобуса "Москва-Кременчуг", в котором ехали 13 пассажиров, не справился с управлением, съехав в кювет. Транспортное средство двигалось к Киеву. 
 
 
Потрадали водитель автобуса, 59-летняя и 82-летняя женщины, и 8-летняя девочка. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.
 
ДТП Харьков: На трассе под Валками слетел в кювет автобус с пассажирами, среди пострадавших - ребенок
 
По ДТП открыто уголовное дело, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит  до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове маршрутный автобус сбил мужчину на электросамокате.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
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