ДТП: под Харьковом автобус с пассажирами с слетел в кювет, новые подробности (фото)

В этот день

Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Будьте готовы к тому, что все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Посвятите день творчеству – и яркие впечатления вам гарантированы.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 ноября Облака на небе задержатся почти до самого вечера. Без осадков.