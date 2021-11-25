25.11.2021 17:51 Дмитрий Колоней
ДТП: под Харьковом автобус с пассажирами с слетел в кювет, новые подробности (фото)
Среди пострадавших под Харьковом - 8-летняя девочка и бабушка.
Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции 25 ноября 2021 года в 10:13 к богодуховским стражам порядка поступила информация о том, что на автодороге Киев-Харьков-Должанский, не доезжая нескольких километров до Валок, произошла авария. 58-летний водитель автобуса "Москва-Кременчуг", в котором ехали 13 пассажиров, не справился с управлением, съехав в кювет. Транспортное средство двигалось к Киеву.
Потрадали водитель автобуса, 59-летняя и 82-летняя женщины, и 8-летняя девочка. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.
По ДТП открыто уголовное дело, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове маршрутный автобус сбил мужчину
на электросамокате.
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