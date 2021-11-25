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25.11.2021  18:32   Дмитрий Колоней

Карантинные меры: в Харькове сотни полицейских шерстят транспорт, рынки и супермаркеты

Проведены тысячи проверок в Харькове.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, для предотвращения распространения ковида и контроля за соблюдением карантина на прошедшей неделе ежедневно привлекалось около 100 рейдовых групп из числа более 200 силовиков, а также представителей Госпродпотребслужбы.
 
Проверено 920 пассажиров общественного транспорта, более 270 перевозчиков, почти 540 заведений общественного питания, 142 продовольственных рынка, 556 субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, торгово-развлекательные центры, гостиницы, заведения культуры и образования, фитнес-центры и другие объекты.
 
 
Итоги внезапных проверок (с 18 ноября) - 7 протоколов об админправонарушениях, 377 постановлений о нарушении правил карантина людей Кодекса Украины об админправонарушениях. Полиция обращается к гражданам и предпринимателям с просьбой соблюдать определенные ограничительные противоэпидемические меры. За нарушение законодательства по карантину людей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
 
Напомним, ранее мы писали о том, какие правила карантина нарушают торговля и общепит Харькова.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, проверки, рейды
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