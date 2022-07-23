Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 671 особа. Одужало 300 421 осіба, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 175 осіб.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 липня.
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