    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 липня
23.07.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 липня

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 671 особа. Одужало 300 421 осіба, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 175 осіб.

Харків статистика коронавіруса

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 липня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.07 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 липня 21.07 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 липня 20.07 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 20 липня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 