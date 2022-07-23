23.07.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 липня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 671 особа. Одужало 300 421 осіба, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 175 осіб.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 липня.