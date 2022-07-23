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23.07.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

Група осіб у Харкові грабувала квартири

Зловмисники представлялися співробітниками різних галузей послуг.

Грабували оселі у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що громадяни представлялися співробітниками служб таксі та доставки. Внаслідок чого отримували необхідну інформацію про майбутніх жертв.
 
"Після чого при детальній підготовці та застосуванні спеціальних засобів від рацій до "відмичок", проникали в житло харків'ян і крали гроші та матеріальні цінності", - повідомив Сергій Болвінов.
 
Загальна сума збитків, завданих потерпілим, склала 333 тисячі гривень. Загалом зловмисники скоїли три квартирні крадіжки.
 
Всім трьом учасникам крадіжок повідомили про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування продовжується.
 
Нагадаємо, чоловік ходив Харковом з наркотиками та боєприпасами.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  криминал, харьков
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