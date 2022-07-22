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22.07.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

«Укрзалізниця» отримала нове медичне обладнання

Обладнання буде спрямоване на надання допомоги пасажирам.

укрзалізниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Укрзалізницю».
 
Повідомляється, що завдяки допомозі Червоного Хреста України «Укрзалізниця» отримали ще 44 дефібрилятори, які вже скоро будуть встановлені на вокзалах країни.
 
Дане обладнання дозволяє врятувати людину під час зупинки серця до приїзду швидкої допомоги.
 
Зараз дефібрилятори встановлені на вокзалах України у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові, Ужгороді, Дніпрі та Києві.
 
Представники Червоного Хреста України планують провести з працівниками вокзалів (черговими по вокзалу, черговими з надання справок, адміністраторами, черговими по залу, всього 225 осіб) навчання з надання першої домедичної допомоги та надання допомоги з застосуванням дефібриляторів.
 
Нагадаємо, UNITED24 запускається збір коштів для придбання автомобілів швидкої медичної.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця
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