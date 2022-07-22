22.07.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Допомога на поховання в Харкові: як її отримати під час війни

Про це дали пояснення в Управлінні соціального захисту населення Харкова.



РЕДПОСТ

Якповідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Управління соціального захисту населення, відомство інформує громадян щодо отримання допомоги на поховання деяких категорій осіб під час військового стану в Україні.

Там зазначили, що допомогу на поховання можуть отримати особи, які організували процес похорону. Місце отримання виплат та його розмір залежить від категорії особи, до якої належав померлий:

Що потрібно зробити у разі смерті:

- застрахованої особи необхідно звернутися до її роботодавця або до найближчого відділення Фонду соціального страхування України незалежно від місця реєстрації; - безробітної особи – до центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку; - пенсіонера – у будь-який сектор обслуговування громадян Пенсійного фонду України; - особи, яка не досягла пенсійного віку на момент смерті, не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна (далі - деякі категорії осіб) та осіб, які отримували соціальну допомогу, - до Управління соціального захисту населення за останнім місцем проживання померлого чи отримання ним соціальної допомоги.

Розмір виплат

В управлінні наголосили, що у 2022 році допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, виплачується за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади у розмірі 1730 грн.

Допомога на поховання одержувачів соціальної допомоги виплачується у розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги за рахунок коштів Державного бюджету України.Залежно від групи інвалідності та соціального статусу розмір виплати становить від 4200 грн до 15 233,70 грн.

У 2021 році в управлінні допомога на поховання була виплачена 67 особам на загальну суму близько 173 тис. грн., а в поточному році – 15 особам на загальну суму понад 51 тис. грн.

Також в управлінні можна оформити документи на відшкодування витрат на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, які постраждали від учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни. 2022 року відшкодування виплачується у розмірі середньої вартості одного поховання – 7810,96 грн.

Більш детальну інформацію з питань отримання допомоги на поховання мешканці району можуть отримати за тел.: 099-432-80-35, 725-31-80, 725-31-91, 725-31-93.