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23.07.2022  21:25   Віталій Хінєвіч

Школярів запрошують на фестиваль архітектури

Фестиваль ARCHIKIDZ пропонує прийняти участь в архітектурній майстерні.

Фестиваль архітектури
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Малу академію наук України.
 
Повідомляється, що Мала академія наук України  та Технічний університет Мюнхена організовують архітектурний фестиваль ARCHIKIDZ для дітей.
 
Українські школярі матимуть змогу створити футуристичні світи на тему «Місто майбутнього — життя без війни».
 
Також організатори фестиваля пропонують:
 
  • ознайомитись з мюнхенськими дітьми через командну роботу в архітектурній майстерні;
  • прокачати соціальні навички і покреативити;
  • створити архітектурні макети;
  • попрацювати разом з архітекторами (зокрема Катериною Бабушкіною) та студентами Технічного університету Мюнхена (TUM) на архітектурному майстер-класі.
Захід відбудеться 25 липня для дітей 7-14 років. Для участі в фестивалі необхідно зареєструватись за посиланням.
 
Нагадаємо, Мала академія наук України запрошує школярів на курс з філософії.
 
Источник:   Мала академія наук України
 Тэги:  фестиваль
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