Школярів запрошують на фестиваль архітектури

Фестиваль ARCHIKIDZ пропонує прийняти участь в архітектурній майстерні.
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Хочете ви того чи ні, проблеми самі заявлять про себе і вимагатимуть негайного вирішення, причому до кінця: зірки цього дня схиляють до скрупульозності та в'їдливості.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора.
Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначається щорічно 23 липня, вважається днем захисту всіх морських ссавців.
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