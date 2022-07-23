23.07.2022 22:05 Віталій Хінєвіч

Телескоп Джеймс Вебб показав новий знімок галактики

На зображенні видно пилові смуги в галактиці, більш відомої як NGC 628 або Месьє 74.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Space.com.

Повідомляється, що свіже зображення, засноване на нових даних далекого космосу, показує червоточину, що обертається прямо на очах.

На зображенні видно пилові смуги галактиці, більш відомої як NGC 628 або Мессье 74.

Деякі астрономи називають її «ідеальною спіраллю», оскільки вона дуже симетрична. Галактика Фантом цікава з наукової точки зору через проміжну масу. Вчені вважають, що у її серці ховається чорна діра.

Робота демонструє гнучкість «Вебба» у перемиканні між далекими об'єктами поблизу космічного світанку — коли зірки почали сяяти — і об'єктами Сонячної системи, розташованими набагато ближче до видошукача.

Нагадаємо, NASA та Байден поділилися унікальними знімками Всесвіту.