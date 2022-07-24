    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 липня
24.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 липня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без істотних опадів.

сад шевченко харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+22°C (відчувається як +19°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +30°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Увечері ясно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +26°...+22°C (відчувається як +28°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 47%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 липня 22.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 22 липня 21.07 Суспільство Європу накриває аномальна спека
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 