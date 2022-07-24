Прогноз погоди у Харкові на 24 липня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без істотних опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+22°C (відчувається як +19°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +30°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Увечері ясно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +26°...+22°C (відчувається як +28°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 47%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Заплановані сьогодні справи навряд чи вдасться закінчити. Весь день у вас виникатиме спокуса заплющити очі на будь-які реальні проблеми і зайнятися чимось приємним.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без істотних опадів.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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