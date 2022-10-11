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11.10.2022  14:40   Віталій Хінєвіч

Деякі райони Харкова можуть відключити від електропостачання

Для стабілізації ситуації в енергомережі регіону можуть бути частково знеструмлені райони Харкова.

електропостачання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Повідомляється, що для стабілізації ситуації в енергомережі регіону частково можуть бути знеструмлені споживачі електричної енергії в Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. 
 
Відключення світла орієнтовно триватиме до 16.00. 
 
Енергетики роблять усе можливе для підтримання надійної роботи енергосистеми Харківської області.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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