Деякі райони Харкова можуть відключити від електропостачання

Для стабілізації ситуації в енергомережі регіону можуть бути частково знеструмлені райони Харкова.
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По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний нічний дощ продовжиться вранці, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
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