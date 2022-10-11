11.10.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

Деякі райони Харкова можуть відключити від електропостачання

Для стабілізації ситуації в енергомережі регіону можуть бути частково знеструмлені райони Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що для стабілізації ситуації в енергомережі регіону частково можуть бути знеструмлені споживачі електричної енергії в Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова.

Відключення світла орієнтовно триватиме до 16.00.

Енергетики роблять усе можливе для підтримання надійної роботи енергосистеми Харківської області.