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11.10.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

Яка ситуація в Україні щодо захворюваності на COVID-19 та кампанії з вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 141 677 особи, з них дві дози отримали 15 335 358 осіб, першу бустерну дозу – 2 437 687 осіб, другу бустерну дозу – 61 332.

Коронавірус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що за період 3 до 9 жовтня в Україні зафіксовано 36 413 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 4194, медпрацівників – 832.
 
Також за минулий тиждень: 
 
  • госпіталізовано – 6162 осіб,
  • летальних випадків – 208,
  • одужало – 37 238 осіб.
151 376 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10,2% становлять перші дози, 5,2% - другі дози, 74,4% - перші бустерні дози, 10,2% другі бустерні дози.
 
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 141 677 особи, з них дві дози отримали 15 335 358 осіб, першу бустерну дозу – 2 437 687 осіб, другу бустерну дозу – 61 332.
 
Перелік пунктів та центрів вакцинації за посиланням.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, вакцинация, коронавирус
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