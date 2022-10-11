11.10.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

Яка ситуація в Україні щодо захворюваності на COVID-19 та кампанії з вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 141 677 особи, з них дві дози отримали 15 335 358 осіб, першу бустерну дозу – 2 437 687 осіб, другу бустерну дозу – 61 332.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що за період 3 до 9 жовтня в Україні зафіксовано 36 413 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 4194, медпрацівників – 832.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 6162 осіб,

летальних випадків – 208,

одужало – 37 238 осіб.

151 376 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10,2% становлять перші дози, 5,2% - другі дози, 74,4% - перші бустерні дози, 10,2% другі бустерні дози.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 141 677 особи, з них дві дози отримали 15 335 358 осіб, першу бустерну дозу – 2 437 687 осіб, другу бустерну дозу – 61 332.

Перелік пунктів та центрів вакцинації за посиланням