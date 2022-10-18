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18.10.2022  15:59   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники переводять джерела теплопостачання міста на зимову схему

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».


Харківські комунальники переводять джерела теплопостачання міста на зимову схему
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», тривають передпускові операції та локалізація дефектів, які можуть виникати в процесі підвищення гідравлічних режимів та температури теплоносія. У Харкові також запускаються в роботу додаткові котли, а джерела теплопостачання переводяться на зимову схему.
 
Одночасно робітники продовжують обстежувати теплові магістралі для оперативного пошуку та усуненню втрат теплоносія. 
 
«Ми просимо містян не втручатися в систему теплопостачання своїх будинків і не прискорювати пуск тепла в квартири за власним бажанням. Така самодіяльність може призвести до аварійних ситуацій та пошкодженню запірної арматури. Запуск тепла до будинків по всьому місту відбуватиметься за графіком, із врахуванням показників температури зовнішнього повітря. Особливу увагу у цьому опалювальному сезоні потрібно приділяти економії енергоресурсів і запобіганню «перетопів» в оселях харків'ян», - зазначили на ХТМ.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, отопительный сезон, харьков, тепло
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