19.10.2022 12:42 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 19 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 18 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 30 легкових авто.

«Рава-Руська» - 20 легкових авто, 2 автобуси;

«Грушів» - 10 легкових авто;

«Шегині» - 35 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 5 автобусів.