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19.10.2022  12:42   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 19 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 18 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 30 легкових авто.
  • «Рава-Руська» - 20 легкових авто, 2 автобуси;
  • «Грушів» - 10 легкових авто;
  • «Шегині» - 35 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 5 автобусів.
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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