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19.10.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники провели ремонтні роботи на водоводах

Значний обсяг відновлювальних робіт проведено у Київському, Індустріальному та Основ'янському районах.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що 18 жовтня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 13 пошкоджень на водоводах та упорядкували 7 оглядових колодязів. Значний обсяг відновлювальних робіт проведено у Київському, Індустріальному та Основ'янському районах.
 
Як повідомили на підприємстві, незважаючи на ворожу агресію, ремонтники продовжують інтенсивними темпами відновлювати подачу води для харків'ян. Ремонтні заходи на об'єктах водопровідного господарства виконують висококваліфіковані фахівці. Бригади АВР застосовують передові напрацювання та мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали. Все це у комплексі дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями.
 
Сьогодні, 19 жовтня, бригади Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 16 пошкоджених ділянках водоводів.
 
Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».
 
Нагадаємо, комунальники Харкова отримали два потужних генератори.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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