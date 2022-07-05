05.07.2022 15:55 Виталий Хиневич

В Украине создана база российских пропагандистов

Общественная инициатива "Как не стать овощем" в сотрудничестве с YouContro создала базу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что в Украине создана база российских пропагандистов, публичных лиц, которые поддерживают полномасштабное вторжение россии в Украину и продвигают нарративы российской пропаганды.

“Российская пропаганда – это далеко не только те спикеры, которых мы видим на экранах и которых каждый знает в лицо, и против которых введены санкции, а гораздо более широкая сетка. То есть одна из сил российской пропаганды – это то, что они синхронно и системно работают очень разными инструментами. И за этими инструментами стоят не только журналисты, это очень много публичных лиц, благодаря которым собственно достигается эффект "одомашнивания" войны и вхождения войны в каждый дом. Потому мы поставили задачу перед этой базой максимально собрать всех, кто несет ответственность за создание информационной основы, следствием которой стал геноцид украинского народа. И с другой стороны, четко привлечь их к ответственности”, – рассказала основательница инициативы Оксана Мороз.

В базе выделено 15 категорий, среди которых представители СМИ, деятели театра, кино, спортсмены, музыканты, блогеры, политики, представители религиозных организаций, молодежная пропаганда.