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05.07.2022  15:55   Виталий Хиневич

В Украине создана база российских пропагандистов

Общественная инициатива "Как не стать овощем" в сотрудничестве с YouContro создала базу.

База
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.
 
Сообщается, что в Украине создана база российских пропагандистов, публичных лиц, которые поддерживают полномасштабное вторжение россии в Украину и продвигают нарративы российской пропаганды.
 
“Российская пропаганда – это далеко не только те спикеры, которых мы видим на экранах и которых каждый знает в лицо, и против которых введены санкции, а гораздо более широкая сетка. То есть одна из сил российской пропаганды – это то, что они синхронно и системно работают очень разными инструментами. И за этими инструментами стоят не только журналисты, это очень много публичных лиц, благодаря которым собственно достигается эффект "одомашнивания" войны и вхождения войны в каждый дом. Потому мы поставили задачу перед этой базой максимально собрать всех, кто несет ответственность за создание информационной основы, следствием которой стал геноцид украинского народа. И с другой стороны, четко привлечь их к ответственности”, – рассказала основательница инициативы Оксана Мороз.
 
В базе выделено 15 категорий, среди которых представители СМИ, деятели театра, кино, спортсмены, музыканты, блогеры, политики, представители религиозных организаций, молодежная пропаганда.
 
Напомним, TikTok борется с российскими фейками.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  база
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