27.06.2021 16:27

Появились кадры полной разрухи на тренировочной базе Металлиста в Высоком

Эта тренировочная база была предметом гордости харьковчанн.



//fcmetalist.com.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссыдая на сайт ФК "Металлист", учебно-тренировочная база «Высокий», которая еще 9 лет назад была одним из лучших спортивных объектов инфраструктуры в Украине сегодня находится в печальном и разрушенном состоянии.

В свое время она обслуживала успешный «Металлист» и принимала сборные Португалии, Германии и Дании во время Евро-2012.

Разрушенные и заплесневелые стены, обваленная и сломанная плитка, неработающие системы коммуникации, энергоснабжения, водоснабжение, запущенная территория, разваленные раздевалки и тренажерный зал, порыжевший и редкий с большими проплешинами газон на полях. Это только то, что бросается в глаза при беглом осмотре.

Даже быстрый и не углубленный взгляд на состояние учебно-тренировочной базы «Высокий» приводит к пониманию, что косметическим ремонтом здесь не обойтись и требуется срочная реконструкция всех ее объектов.

Последние годы учебно-тренировочную базу эксплуатировал клуб «Металлист 1925».

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