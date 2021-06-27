Главная Новости Харькова Спорт Появились кадры полной разрухи на тренировочной базе Металлиста в Высоком
27.06.2021  16:27   

Появились кадры полной разрухи на тренировочной базе Металлиста в Высоком

Эта тренировочная база была предметом гордости харьковчанн.


//fcmetalist.com.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссыдая на сайт ФК "Металлист", учебно-тренировочная база «Высокий», которая еще 9 лет назад была одним из лучших спортивных объектов инфраструктуры в Украине сегодня находится в печальном и разрушенном состоянии.
 
В свое время она обслуживала успешный «Металлист» и принимала сборные Португалии, Германии и Дании во время Евро-2012.
 
Разрушенные и заплесневелые стены, обваленная и сломанная плитка, неработающие системы коммуникации, энергоснабжения, водоснабжение, запущенная территория, разваленные раздевалки и тренажерный зал, порыжевший и редкий с большими проплешинами газон на полях. Это только то, что бросается в глаза при беглом осмотре.
 
Даже быстрый и не углубленный взгляд на состояние учебно-тренировочной базы «Высокий» приводит к пониманию, что косметическим ремонтом здесь не обойтись и требуется срочная реконструкция всех ее объектов.
 
Последние годы учебно-тренировочную базу эксплуатировал клуб «Металлист 1925».
 
Предлагаем вашему вниманию фотографии, на которые без содрогания невозможно смотреть.
 
Разруха на тренировочной базе в Высоком. Новости Харкова
 
Разруха на тренировочной базе в Высоком. Новости Харкова
 
Разруха на тренировочной базе в Высоком. Новости Харкова
 
Разруха на тренировочной базе в Высоком. Новости Харкова
 
Разруха на тренировочной базе в Высоком. Новости Харкова
 
Разруха на тренировочной базе в Высоком. Новости Харкова
 
Разруха на тренировочной базе в Высоком. Новости Харкова
 

 

Источник:   Сайт ФК Металлист
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, база, высокий, спорт, разруха
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