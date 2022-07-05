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05.07.2022  15:47   Дмитрий Колоней

Надо ли проходить профмедосмотры во время войны: пояснение специалистов

Ситуации прояснили в Департаменте здравоохранения.

Надо ли проходить профмедосмотры во время войны: пояснение специалистов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент здравоохранения, введомстве напомнили о необходимости проведения обязательных профилактических медицинских осмотров. 
 
Военное положение не влияет на порядок прохождения профилактических медосмотров, необходимых для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний, а также динамического наблюдения за состоянием здоровья работников в Украине. 
 
В департаменте напомнили, что работодатель обязан за свой счет профинансировать и организовать проведение предварительного и периодических медицинских осмотров работников. Проходить медосмотры  должны представители 29 категорий работающих.
 
Полный список профессий, производств и организаций, работники
которых должны проходить обязательные профилактические медицинские осмотры, доступен по ссылке
 
Тэги:  медосмотры, военное положение, украина
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