05.07.2022 15:47 Дмитрий Колоней
Надо ли проходить профмедосмотры во время войны: пояснение специалистов
Ситуации прояснили в Департаменте здравоохранения.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент здравоохранения, введомстве напомнили о необходимости проведения обязательных профилактических медицинских осмотров.
Военное положение не влияет на порядок прохождения профилактических медосмотров, необходимых для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний, а также динамического наблюдения за состоянием здоровья работников в Украине.
В департаменте напомнили, что работодатель обязан за свой счет профинансировать и организовать проведение предварительного и периодических медицинских осмотров работников. Проходить медосмотры должны представители 29 категорий работающих.
Полный список профессий, производств и организаций, работники
которых должны проходить обязательные профилактические медицинские осмотры, доступен по ссылке
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0