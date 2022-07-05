05.07.2022 15:47 Дмитрий Колоней

Надо ли проходить профмедосмотры во время войны: пояснение специалистов

Ситуации прояснили в Департаменте здравоохранения.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент здравоохранения, введомстве напомнили о необходимости проведения обязательных профилактических медицинских осмотров.

Военное положение не влияет на порядок прохождения профилактических медосмотров, необходимых для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний, а также динамического наблюдения за состоянием здоровья работников в Украине.

В департаменте напомнили, что работодатель обязан за свой счет профинансировать и организовать проведение предварительного и периодических медицинских осмотров работников. Проходить медосмотры должны представители 29 категорий работающих.

Полный список профессий, производств и организаций, работники