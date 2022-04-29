Каждая школа будет с укрытием и бомбоубежищем (видео)

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харковский городской голова опубликовал на своем Телеграм-канале видеоролик, посвященный нынешнему состоянию школ Харькова, учебному процессу в городе, когда наши школьники и выпускники закончат учебный год, о поступлении в ВУЗы и подготовке к 1-му сентября.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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