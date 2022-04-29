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29.04.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Каждая школа будет с укрытием и бомбоубежищем (видео)

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.


Каждая школа будет с укрытием и бомбоубежищем (видео)

Как сообщает РЕДПОСТ, Харковский городской голова опубликовал на своем Телеграм-канале видеоролик, посвященный нынешнему состоянию школ Харькова, учебному процессу в городе, когда наши школьники и выпускники закончат учебный год, о поступлении в ВУЗы и подготовке к 1-му сентября.  

Напомним, ранее мы писали о том, что В Харькове выпускники будут сдавать единый мультипредметный тест
 
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Тэги:  учебный год, игорь терехов, харьков
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