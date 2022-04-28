28.04.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Учебный год в Харькове закончится 3 июня

О этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Учебный год в Харькове закончится 3 июня



Как сообщает РЕДПОСТ , сегодня, 28 апреля 2022 года, Харьковский городской голова Игорь Терехов провел совещание по вопросам организации окончания учебного года, вступительной кампании и подготовки к следующему учебному году.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, пока занятия продолжаются дистанционно, и учителя начинают уроки не в 9:00, а в 10:00, чтобы детям, которые находятся за границей, было комфортно из-за разницы во времени.

Ольга Деменко отметила, что уроки также ориентированы на оказание психологической поддержки, а для маленьких детей стараются проводить еще и развлекательные мероприятия.

«Если ребенок усвоил 50% материала - имеет право переходить в следующий класс. Для нас главное, чтобы дети были в безопасности и здоровы, а всему остальному мы научим», - подчеркнула директор департамента.

По ее словам, в Харькове осталось 48% школьников и 35% дошкольников.