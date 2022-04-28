    
Главная Новости Харькова Образование Учебный год в Харькове закончится 3 июня
28.04.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Учебный год в Харькове закончится 3 июня

О этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.


Учебный год в Харькове закончится 3 июня
Как сообщает РЕДПОСТ, сегодня, 28 апреля 2022 года, Харьковский городской голова Игорь Терехов провел совещание по вопросам организации окончания учебного года, вступительной кампании и подготовки к следующему учебному году.  
 
Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, пока занятия продолжаются дистанционно, и учителя начинают уроки не в 9:00, а в 10:00, чтобы детям, которые находятся за границей, было комфортно из-за разницы во времени. 
 
Ольга Деменко отметила, что уроки также ориентированы на оказание психологической поддержки, а для маленьких детей стараются проводить еще и развлекательные мероприятия.  
 
«Если ребенок усвоил 50% материала - имеет право переходить в следующий класс. Для нас главное, чтобы дети были в безопасности и здоровы, а всему остальному мы научим», - подчеркнула директор департамента. 
 
По ее словам, в Харькове осталось 48% школьников и 35% дошкольников.
Тэги:  игорь терехов, учебный год, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.04 Образование В Харькове выпускники будут сдавать единый мультипредметный тест 27.04 Власть С карты Харькова исчезнут многие названия, связанные с РФ 26.04 Власть В Харькове из-за войны не состоялось возложение цветов ко дню памяти о Чернобыльской катастрофе.
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 