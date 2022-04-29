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29.04.2022  19:03   Дмитрий Колоней

Как подготовиться к неисправностям авто во время эвакуации (видео)

Война в Украине затягивается и над эвакуацией начинают думать даже терпевшие до последнего.


Фото из открытых источников
Как пишет РЕДПОСТ, для одних это вопрос выживания, для других — душевного покоя, что тоже важно. Если у вас есть автомобиль, вы в выигрыше хотя бы потому, что можете добраться до точки назначения с относительным комфортом. С другой стороны, личный автомобиль – это личная ответственность за состояние его и внезапные поломки, с которыми придется справляться самостоятельно. Не будем здесь говорить о банальности типа замены колеса, а перечислим проблемы с двигателем, которые можно решить самостоятельно. Но только при условии: в багажнике найдутся необходимые средства для этого. Планируя эвакуацию, приобретите их заранее на маркетплейсе автозапчастей и автотоваров Avto.pro – и пусть дорога будет легкой.
 

При попытке запуска двигатель не вращается

Есть четыре популярные причины такой неисправности, с которыми можно справиться самостоятельно. Все они определяются зрительно водителем даже с небольшим опытом.
  1. Сгорел предохранитель, отвечающий за исполнительный механизм – нужно заменить предохранитель.
  2. Взлетел разъем цепи, отвечающий за запуск двигателя – разъем устанавливается на место.
  3. Соскочила клемма аккумулятора – клемму нужно зачистить наждачкой и установить на место.
  4. Севшая батарейка в иммобилайзере – нужна замена батарейки.
Если причина не в перечисленном, значит поломка серьезная, самостоятельно справиться с ней не удастся.
 

Двигатель вращается, но не запускается

 
В отличие от первой ситуации все причины такой неисправности легко устраняются и устанавливаются путем осмотра.
  1. Оборвалась цепь зажигания – провод скручивается и изолируется, но оптимальным решением будет замена катушки зажигания.
  2. Износ электродов свечей зажигания – нужно заменить свечи зажигания.
  3. Соскочивший высоковольтный провод достаточно установить провод на место.
  4. Сгорел предохранитель, который отвечает за исполнительные механизмы двигателя — найти сгоревший предохранитель и заменить его.
  5. Взлетевший разъем цепи, который отвечает за работу двигателя, установите его на место.
  6. Закончилось топливо – позаботьтесь о канистре топлива впрок.
  7. Сгорел предохранитель на топливный насос – найдите сгоревший предохранитель и замените его.
  8. Севшая батарейка в иммобилайзере – замените батарейку.

Двигатель запускается, но сразу же глохнет

Это самая простая ситуация, которая возможна в двух случаях:
  1. Села все та же батарейка в иммобилайзере, которая лечится все той же заменой.
  2. Взлетел шланг с коллектора, что приводит к подсосу воздуха – шланг просто устанавливается на место.

Как видим, большинство проблем с двигателем, из-за которых автомобиль не может ехать дальше, решаются быстро и просто. Достаточно заглянуть под капот, выяснить, что произошло, и поправить это. Чтобы мелочь не превратилась в катастрофу, позаботьтесь о том, чтобы у вас были на замену предохранители и батарейки, катушка и свечи зажигания, наждачная бумага мелкой фракции и канистра с бензином.

Тэги:  эвакуация, ремонт авто, украина, агрессия россии
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